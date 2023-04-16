رئيس وزراء إيطاليا السابق يغادر الرعاية المركزة بعد 11 يوما من دخولها

ذكر مصدران، اليوم، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني خرج من وحدة الرعاية الفائقة، لكن ما زال يتلقى العلاج في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو لتلقي العلاج من عدوى رئوية ناجمة عن سرطان الدم المزمن.

وأوضحت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن رجل الأعمال صاحب الـ 86 عاما حالته تتحسن ورفض متحدث باسم المستشفى التعليق.

جدير بالذكر أنه تم نقل برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييلي في 5 إبريل الجاري وسط تكهنات بأن حياته قد تكون في خطر ودفع أفراد أسرته وأصدقاءه للالتفاف حوله في المستشفى.

وأشار الأطباء في إفاداتهم السابقة إلى أن حالته تتحسن منذ دخوله المستشفى.