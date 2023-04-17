إيمان العاصي عن «دلال» في مسلسل جعفر العمدة: سعيدة بأدائي للشخصية

تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن ملابس شخصية «دلال» في مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض ضمن ماراثون دراما رمضان الحالي، وهو من بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سامي .

إيمان العاصي تتحدث عن شخصية دلال

وقالت إيمان العاصي لـ «الوطن»، إنّ «عبايات دلال»، كانت من اختيار أخوها وصديقها الستايلست سعيد رمزي، وكنت سعيدة برسم الشخصيات أكملها واختيار ملابسها وأدائها لها.

الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة

ينتظر جمهور الفنان محمد رمضان، كشف لغز خطف نجل جعفر العمدة خلال الحلقات المقبلة، إذ تجسد الفنانة إيمان العاصي، دور دلال فتح الله، الزوجة الثانية في حياة «جعفر» الفنان محمد رمضان ولكنها الأقرب لقلبه.

وتنافس إيمان العاصي هذا العام من خلال مسلسل جعفر العمدة، واستطاعت أن تتصدر الـ«تريند» على مدار الأيام السابقة، بسبب أدائها واختلاف دورها، مؤكدة أنّ الحلقات المقبلة ستشهد تحولًا في دورها الأساسي بالعمل الدرامي.

أبطال جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.