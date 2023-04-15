مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. محمد رمضان يشك أن أحمد داش ابنه

عرضت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة

جلس محمد رمضان، خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة، مع هالة صدقي «الحاجة صفية»، وأخبرها بما حدث في منزل أحمد داش «سيف» ومقابلته لبلال شامة، وأنه هرب منه واصطدم بسيارة ومات، ويخبرها أنه يشعر أن سيف هو نجله الذب خطف منذ 19 عاما لتقابل حديثه بالرفض، وتخبره بأن يأخذ احتياطه حول سيف.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.