فصل التيار الكهربائي بـ3 محافظات اليوم.. أعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، عن عدة مدن وقرى بالمحافظات التابعة لها، للصيانة الدورية، وفقا لخطة الصيانة المتبعة بالشركة، التي تسير بالتبادل بين القرى والمدن.

وتحدد الشركة المدن والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بوقت مسبق، ليتسنى للمواطنين بها، تجهيز مغذي بديل فترة انقطاع التيار الكهربائي، خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال الخدمية.

موعد فصل التيار الكهربائي

وكشفت الشركة عن موعد فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة 1 ظهرا، بمحافظات الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ.

أماكن فصل التيار

في محافظة دمياط، حددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائي في قرى دقهلة وكرم ورزوق والأربعين والتلامذة والأمن الغذائي.

أما في كفر الشيخ، تفصل الخدمة عن قرى المرازفة والنوايجة والعقلة القبلية والجدية وقبريط.

وفي محافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائى عن قرى الخلالة والسعدية القبلية والسعدية البحرية والزعفران ومحل انجاق والشبلول وبنى هلال وأولاد علم وعزبة حماد والمشابك وخفاجة وفياض وعويس والرفاعي وكوم الدربي وميت الأكراد وميت أبو خالد وشبرا سندى ومؤمن.