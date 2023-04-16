خريطة فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات اليوم.. المواعيد والأماكن

تشهد عدة قرى ومدن في 3 محافظات فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد، للصيانة الدورية وفقا للخطة التي تتبعها شركات الكهرباء بالتبادل بين المناطق التابعة لها.

فصل التيار الكهربائي

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي بعدة مدن وقرى بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ للصيانة، وحددت الشركة أماكن أنقطاع التيار الكهربائي كالتالي:

- الدقهلية: قرى منشية أبو ماضي والمصانع والشتاوي والدرر والنسايمة والروضة والسحرورة وعزبة مؤمن وعزبة خالد زعزبة نيالية والهيشة وفرج عطية والقسيس والشراقوة وأبو النور وشبرادين وأتميدة وكفر الروك والشمالة وبطهواي وكفر بهوت والدورتين والمنشأة والقرى والنجوع التابعة لها.

أماكن فصل التيار الكهربائي

- دمياط: قرية سيف الدين والقرى والنجوع التابعة لها.

- كفر الشيخ: قرى المنشأة وجماجون وكفر إبراهيم ومحلة أبو علي والشخلوبة وإيشان وكمسيون غرب وشرق والبرانية وأبو علي والقرى والنجوع التابعة لها.

مواعيد قطع الكهرباء

وأفادت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن مواعيد فصل التيار الكهربائي اليوم في الأماكن المتأثرة تبدأ من الساعة 10 صباحا للساعة 1 ظهرا، على أن يعود التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.