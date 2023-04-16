مسلسل ضرب نار الحلقة 25.. افتتاح جابر الكوماندا شركة عقارات  

استكملت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25، للفنانين ياسمين عبدالعزيز التي تجسد شخصية مهرة أبو الليل وأحمد العوضي في دور جابر الكوماندا، افتتاح الأخير لشركة عقارات ليضع أمواله فيها، إذ ضم عددًا كبيرًا من المهندسين، وأمرهم ببناء عقارات لم يتم بنائها من قبل من حيث الشكل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

تتواصل أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25، بعرض جابر الكوماندا الكثير من الأموال لكل العاملين في الشركة ليقوموا بعمل شيء جديد في عالم المعمار، الأمر الذي جعل العاملين لديه في الشركة يسعدون بذلك ويقررون صناعة شيء فريد من نوعه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.