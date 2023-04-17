زعيم كوريا الشمالية يحتفل بعيد ميلاد جده الراحل على طريقته

احتفل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد جده الراحل كيم إيل سونج، بمشاهدة مباريات رياضي، مع ابنته وشقيقته الصغرى، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وشاهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مباراة كرة قدم بين أعضاء مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني بمناسبة عيد ميلاد الـ111 لجده الراحل كيم إيل سونج والذي صادف، أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

أظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن جو-آي ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون وشقيقته الصغرى كيم يو جونج، حضرا المباراة، فيما لم تذكر الوكالة اسميهما في تقريرها.

وانتهت المباراة الأخيرة لكرة القدم بفوز وزارة الدفاع 5-3 بعد ركلات الترجيح بعد بالتعادل 1-1.

وبعد المباراة، لعب الفريقان شد الحبل، فيما حققت وزارة الدفاع الفوز.

وفي فبراير الماضي، شهد زعيم كوريا الشسمالية، كيم جونج اون، مباراة كرة قدم بين مسؤولين في مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، مع جو آي أيضًا، للاحتفال بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونج إيل.

وأمس الأول السبت، بث تلفزيون كوريا الشمالية المركزي، لقطات أظهرت الاحتفالات في جميع أنحاء كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الـ111 لميلاد الراحل كيم إيل-سونج، مؤسس كوريا الشمالية جد كيم جونج أون.