كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بشكل فعال

دعا زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، لتعزيز قوة الردع العسكري لـ«بيونج يانج»، بطريقة عملية وهجومية بدرجة أكبر لمواجهة ما وصفه بالتحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن التصريحات جاءت خلال اجتماع موسع أمس الاثنين، لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة ردع «بيونج يانج» العسكري لمواكبة تحركات متزايدة من الاستعماريين الأمريكيين والدمى «الخونة» في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، خلال ترأسه الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية لحزب «العمال»الحاكم، إلى أن توسيع ردع الحرب يجب تطبيقه بشكل فعال كإجراء لمزيد من الرقابة الصارمة والإدارة للأمن المتدهور باستمرار في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، وهو يشير بإصبعه إلى ما يبدو أنه خريطة لكوريا الجنوبية، مما قد يشير إلى أن أسلحة «بيونج يانج»، يمكن أن تضع الجنوب في نطاق العمليات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

زعيم كوريا الشمالية يقف على خطة العمليات الهجومية

وفي سياق متصل، قال بعض المراقبين، إن زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج اون»، يشير على ما يبدو إلى مناطق حول قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في «بيونجتايك»، على بعد 65 كيلومترًا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، لكن لا يمكن تأكيد ذلك لأن الخريطة في الصور غير واضحة.

خيار «بيونج يانج» العسكري أكثر وضوحا

ووقف زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، على خطة العمليات الهجومية في الخطوط الأمامية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات العسكرية بشكل مستمر من أجل تجديد وتحسين القدرة القتالية لجيش بلاده بثبات.

وطرح الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم، المطلب الأساسي بأن يكون خيار كوريا الشمالية العسكري أكثر وضوحا.

وفي الجارة الجنوبية، عثر أحد عمال البناء على عبوة ناسفة في موقع بناء بالقرب من محطة «يونجسان» للسكك الحديدية في العاصمة «سول»، أمس الاثنين، مما تسبب في تعطيل خدمات القطارات لفترة وجيزة.