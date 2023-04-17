زعيم كوريا الشمالية يحضر حفل استكمال بناء 10 آلاف منزل في العاصمة

حضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، حفل بمناسبة استكمال بناء 10 آلاف منزل في العاصمة «بيونج يانج».

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، حضر حفل استكمال المرحلة الأولى من مشروع الإسكان في «حي هواسونج» بالعاصمة «بيونج يانج»، أمس الأحد.

وحضر الحفل، رئيس الوزراء الكوري الشمالي، كيم توك هون ورئيس اللجنة الدائمة لـ«مجلس الشعب الأعلى» تشوي ريونج هاي.

وأشار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى أن بناء 50 ألف وحدة سكنية حديثة في العاصمة «بيونج يانج» هو مشروع نعتز به البلاد منذ فترة طويلة باعتباره أهم مشروع.

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الحفل جاء بعد حوالي عام من بدء كوريا الشمالية البناء في فبراير2022 في إطار مشروع مدته 5 سنوات لبناء 50 ألف منزل جديد في العاصمة «بيونج يانج» بحلول عام 2025، أو 10 آلاف وحدة كل عام.