بقع على ملابس زعيم كوريا الشمالية قد تؤدي بحارسه الشخصي إلى الإعدام (صور)

ذكرت قناة «العربية»، اليوم الاثنين، أن مساعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيواجه مصيرا صعبا جدا خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب بقع ظهرت على ملابس الزعيم قد تؤدي بمساعده إلى الإعدام.

«كيم» غاضب من حارسه الشخصي

من جهته، قال مايكل مادن، خبير بقوات النخبة في كوريا الشمالية، بأن المساعد يواجه الأشغال الشاقة أو حتى الإعدام، وذلك بسبب ملابس الزعيم الكوري الذي ظهر بها مؤخرا عند إطلاق صاروخ باليستي وعليها بقع بيضاء غامضة المصدر، معربا عن قلقه من معاقبة الموظفين نتيجة فشلهم في حماية الزعيم، موضحا أن حارس «كيم» الشخصي قد أثار غضبه بسبب تلك البقع.

وأضاف «مادن» أن المسؤولين المعنيين بالأمر، واجهوا خفض درجاتهم الوظيفية، وبعضهم وصل للأشغال الشاقة، مؤكدا عدم استبعاد حكم الإعدام، وأشار إلى أن الطلاء على الأرجح هو الذي تسبب في ظهور البقع.

الصور التقطت عندما كان «كيم» يتفقد إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

يُشار إلى أن تلك الصور كانت التقطت للزعيم الكوري الشمالي، خلال الأسبوع الماضي، حينما كان يتفقد إطلاق صاروخ «هواسونغ -17» الباليستي العابر للقارات، والذي يعتقد بأنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت الصور بقعا بيضاء على ملابس الزعيم لم يعرف مصدرها، وتحديدا عند معطفه قرب المعصم والخصر وأخرى على سترته بالقرب من الأزرار.

وقال الخبير بقوات النخبة في كوريا الشمالية إنه من المحتمل أن يعتقل «كيم» أشخاصا لأشهر بسبب انتهاك بسيط، ومن إحدى القصص غير المؤكدة، أن زعيم كوريا الشمالية أعدم أحد أفراد طاقمه الشخصي لأنه جلس على مكتبه ودخن إحدى سجائره.