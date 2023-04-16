مسلسل سوق الكانتو الحلقلة 25.. أوراق جديدة تهدد ملكية راوية للسوق

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة، بذهاب المعلم عوض إلى طه القماش، ويعرض عليه أن يدخل معه شريكا في مشروعه الجديد «المطبخ» الذي يعيد فيه بيع الملابس القديمة بعد إعادة تجهيزها، ويطلب منه طه القماش ويجسد دوره أمير كرارة فرصة للتفكير.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وضمن أحداث مسلسل سوق الكانتو، يخبر محامي رشاد وأمين، راوية التي تجسد دورها مي عز الدين، أنه وحد ما يثبت أن جدتها تنازلت عن نصيبها من أرض السوق، ويذهب طه القماش إلى رشاد ويخبره بالأمر وأنه إذا ثبت صحة كلام المحامي لن تكون السوق من نصيب رشاد.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.