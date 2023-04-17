ضرب نار الحلقة 25.. جابر ينتقم من زيدان في شقيقه ويواجه مهرة بأحد المزادات

يبدأ جابر «أحمد العوضي» خطة انتقامه من زيدان «ماجد المصري»، ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، ويبلغ عن شقيقه يسري بعد حيازته كمية كبيرة من الدولار، وبالفعل تقبض الشرطة عليه، ثم يواجه جابر مهرة «ياسمين عبد العزيز» في أحد المزادات الخاصة بالعقارات، ولكنه يكسبه وهي تخسر، وتتحدث معه مهرة حول تغيره الشديد، وأنها باتت لا تعرفه، ثم يعرف زيدان أن السبب في سجن شقيقها هو جابر، ويتوعد له.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

قنوات عرض ضرب نار الحلقة 25

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.