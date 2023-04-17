عناوين مكاتب البريد المفتوحة في إجازة العيد.. 300 على مستوى الجمهورية

إذا كنت من عملاء البريد المصري وتواجه مشكلة في الحصول على خدمات بريدية خلال العيد، فإن الهيئة قررت فتح وتشغيل 300 مكتب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك يومي الإثنين، والثلاثاء الموافقين 24 و25 أبريل 2023.

استئناف العمل بجميع مكاتب البريد الأربعاء 26 أبريل

ووفقا لبيان هيئة البريد المصري فإن باقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءً من يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل.

لجنة لمتابعة سير العمل خلال إجازة عيد الفطر

وقررت الهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

خدمات يقدمها البريد المصري

ويقدم البريد المصري مجموعة كبيرة من الخدمات أبرزها استخراج شهادات الميلاد- شهادات الوفاة- قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق، وخدمات توثيق الشهر العقاري بصورة مميكنة، من خلال استخدام مراكز الخدمات البريدية، وبما يتواكب مع سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات الخدمية وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، «خدمات مالية- استخراج كارت المدفوعات الحكومية (فيزا- ايزي باى)- خدمة التوفير- إرسال واستقبال الحوالات صرف المعاشات والتوفير».