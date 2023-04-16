«البريد»: تشغيل 300 مكتب في جميع المحافظات خلال إجازة العيد

أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل في مكاتبها على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية في جميع المحافظات والمقدر عددها بـ300 مكتب على مستوى الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 أبريل، وباقي المكاتب عطلة رسمية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، على أن يستأنف العمل في جميع مكاتب البريد بكامل طاقتها بدءًا من الأربعاء 26 أبريل.

تيسير حصول المواطنين على الخدمات

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأنّ الهيئة تسعى دائمًا إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كل التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر المبارك

وأكد الدكتور شريف فاروق، تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين إن وُجدت، إضافة إلى متابعة تغذية كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، خلال فترة العطلة الرسمية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.