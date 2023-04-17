«الهجرة» تنظم تدريبا مجانيا لتوفير فرص عمل في المطارات وشركات الطيران

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورة تدريبية مجانية لتوفير فرص عمل في المطارات وشركات الطيران، في إطار التعاون بين الوزارة، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل الآمنة لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

فرصة تدريب مجاني للعمل بالمطارات

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة، عبر الصفحة الرسمية للمركز، على «فيس بوك»، وتتضمن المنشور: «فرصة تدريب للعمل بالمطارات وشركات الطيران لو نفسك تشتغل في قطاع الطيران شريطة اجتياز تدريب خاص يوفره المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، كما يتيح فرص تقديم للعمل في مجال الطيران ومنها: الشحن الجوي- الخدمات الجوية - والخدمات الأرضية - العلاقات العامة - وخدمة العملاء لشركة الطيران وأخرى».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، إلى أن محتويات التدريب تشمل «لوائح اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، أمن الطيران والأمتعة والأمن على متن الطائرات، الشحن والخدمات اللوجستية، خدمات المطار والخدمات الأرضية، تدريب عملي في حالات الطوارئ (الإسعافات أولية - إجراءات الإخلاء وإطفاء الحرائق)، أساسيات الضيافة الجوية، خدمة العملاء، مهارات المقابلة الشخصية، ويوم التقييم في شركات الطيران».

يشترط أن يكون سن المتقدم يتراوح بين 21 سنة إلى 38 سنة

وأضاف المركز المصري الألماني، أن شروط الالتحاق بالدورة التدريبية، تتمثل في أن يتراوح سن المتقدم بين 21 سنة إلى 38 سنة، بالإضافة إلى اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بالمركز واللياقة البدنية، عدم وجود أمراض مناعية، ولم يسبق إجراء عمليات تركيب شرائح أو مسامير.

وأوضح المركز خلال المنشور، أن التدريب سيكون في مقر المركز بمنطقة المعادي، على أن يكون مواعيد الدورة التدريبية كل جمعة وسبت، وذلك خلال الفترة من 5 مايو المقبل وحتى 24 يونيو، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا.