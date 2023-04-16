تدريبات مجانية من وزارة الهجرة لـ«المهندسين» و«الفنيين» في مايو المقبل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورات تدريبية مجانية للمهندسين والفنيين خلال مايو المقبل، في إطار التعاون بين الوزارة، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل الآمنة لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

تنقسم الدورات التدريبية على 3 أسابيع خلال مايو المقبل

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل التدريبات المتاحة خلال مايو المقبل للمهندسين والفنيين، عبر الصفحة الرسمية للمركز، على فيس بوك، وتتضمن المنشور: «يلا استعدوا من دلوقتي لتدريبات للمهندسين والفنيين مقدمة من المركز المصري الألماني من خلال شركة سيمنز إنرجي خلال النصف الأول من شهر مايو».

وأضاف المركز المصري الألماني، أنّ تدريبات الأسبوع الأول من شهر مايو، ستكون خلال الفترة من يوم 30 أبريل حتى 3 مايو، وتشمل تدريبات:

Power Electronics إلكترونيات القدرة، إلكترونيات صناعية.

Introduction to CNC Programming, Turning Machine. مقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة.

Basic Operations of Digital Circuits أساسيات تشغيل الدوائر الرقمية.

Basic Metal Production by Manual Techniques تشكيل المعادن.

Production of Ingenious items using Milling Machines إنتاج منتجات بسيطة باستخدام ماكينة الفريزة.

Basics of Arc Welding أساسيات اللحام.

تدريبات الأسبوع الثاني

أما تدريبات الأسبوع الثاني من شهر مايو ستكون خلال الفترة من يوم 7 مايو حتى 11 مايو، وتضم تدريبات:

Basic Metal Production by Manual Techniques (W) تشكيل المعادن.

Basics of Arc Welding أساسيات اللحام.

Non Destructive Testing of Welding NDT الإختبارات الإتلافية للحام.

تدريبات الأسبوع الثالث

وأوضح المركز المصري الألماني، أنّ تدريبات الأسبوع الثالث من شهر مايو ستكون خلال الفترة من يوم 14 مايو حتى 18 مايو، وتشمل:

Bearing, Gears and Pumps رولمان البلي، صندوق التروس والمضخات.

Basics of Arc Welding أساسيات اللحام.

Non Destructive Testing of Welding NDT الإختبارات الإتلافية للحام.

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، إلى أنّ جميع التدريبات يتم تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب، كما يتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في منطقة العين السخنة.