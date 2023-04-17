المركز المصري الألماني يعلن عن تدريب مجاني في مجال «المبيعات»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، توفير تدريب مجاني في مجال «المبيعات» للراغبين بالعمل في هذا المجال، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.

شرح ماذا تحتاج حتى تبيع؟

نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تفاصيل الدورة التدريبية المتاحة: «لو عاوز تدخل مجال المبيعات sales، وتتعلم كل التفاصيل اللي تساعدك تكون شاطر في المجال دا، وأول ما تخلص التدريب تبدأ شغل على طول، وتسمع من خبرات ناس اشتغلوا فيه، اشترك معانا فى التدريب فورا».

وأضاف المركز، أن تدريب «المبيعات» سيتضمن شرح كلا من سمات مسئولي المبيعات، رحلة البيع، ماذا تحتاج حتى تبيع، كيفية القيام بعملية عرض المنتج أو الخدمة، طرق التعامل مع رفض البيع، أساسيات مجال البيع، تنبؤات المبيعات.

من 30 أبريل حتى 6 مايو بمقر المركز الرئيسي

وأشار المركز المصري الألماني، خلال المنشور، إلى أن التدريب سيكون في القاهرة، خلال الفترة من يوم 30 أبريل حتى 6 مايو، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، داخل مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الكائن في مبني 17 شارع 18 بمنطقة سرايات المعادي.