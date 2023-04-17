دليلك لشراء الذهب بأقل سعر مصنعية.. تجنب هذه الأخطاء

قدمت مؤسسة جولد بيليون، نصائح مهمة لتوفير مصنعية الذهب عند الشراء، وذلك في تقرير فني حديث، في ظل انتشار أخطاء شائعة عند الشراء.

وقالت جولد بيليون إنه حال كان شراء الذهب بغرض الاستثمار فإن التوفير في رسوم المصنعية أمر ضروري، وذلك عبر الانتباه إلى العديد من الأمور الأساسية في مقدمتها عيار الذهب.

نصائح شراء الذهب

وأوضحت «جولد بيليون»، أن الذهب عيار 18 يعد من أعلى العيارات في نسبة المصنعية، وهذا يرجع إلى تعدد أشكاله التي تتطلب حرفية عالية وبالتالي مصنعية عالية.

ولفتت إلى أن الحل في هذه الحالة، اللجوء إلى شراء الذهب عيار 21 لأنه منخفض المصنعية مقارنة بغيره من بقية الأعيرة الأخرى مثل عيار 24 وعيار 18 وعيار 14.

تجنب شراء أي قطع مرصعة بالأحجار

من بين النصائح الأخرى، أشارت إلى تجنب شراء أي قطع مرصعة بالأحجار لأنها ستكون مرتفعة المصنعية، والنصيحة الأولى هي شراء القطع قليلة النقوش والأشكال لكي تكون محدودة المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 2,686 ألف جنيه، وعيار 21 بسعر 2,350 ألف جنيه، و2,014 ألف جنيه لعيار الذهب 18، وسعر الجنيه الذهب بـ 18,800 ألف جنيه.