سعر الذهب اليوم في الصاغة.. كم سجل عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم في الصاغة، خلال بداية التعاملات في السوق استقرارا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2617 جنيهًا للشراء وبدون مصنعية، وجاء سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2290 جنيهًا، ونرصد في السطور التالية سعر عيار 18 و12 و14 والجنيه الذهب.

وجاء سعر الذهب اليوم الاثنين في الصاغة في بداية التعاملات مستقرا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2617 جنيهًا للشراء من الصاغة بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21، بالنسبة للشراء 2290 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، بالنسبة للشراء 1963 جنيهًا، وعيار 14 مبلغ 1527 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12، 1309 جنيهات.

سعر الجنیه الذھب

وسعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات اليوم، 18320 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة، وكيلو الذهب 2617143 جنيه

سعر الذهب عالميًا

أسعار الذهب عالميًا، بالنسبة لسعر الأوقية 2004 دولارًا.