13 نصيحة قبل شراء الذهب للاستثمار.. اعرف الموعد المناسب

مع زيادة الطلب على شراء الذهب كاستثمار وتحقيقه مكاسب كبيرة اتجه الكثير من المواطنين للبحث عن نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار والموعد المناسب.

ولذلك تستعرض الوطن في السطور التالية أبرز نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار والموعد المناسب، وفق رأي سكرتير شعبة الذهب والمشغولات الذهبية نادي نجيب في تصريحات خاصة لـ «الوطن».

نصائح قبل شراء الذهب للاستثمار والموعد المناسب

- يفضل الاستثمار في عيار24 و 21، واختيار السبائك وليس المشغولات للاستثمار.

- اختيار أوقات انخفاض الأسعار للشراء وأوقات الارتفاع للبيع.

- ضرورة الانتظار على بيع الذهب عدة سنوات لأنه استثمار طويل الأجل.

- التأكد من الشراء من تاجر موثوق وسمعته جيدة في السوق.

- شراء السبائك أو الجنيهات الذهب، نظرا لتراجع قيمة المصنعية عند إعادة البيع.

- ضرورة الحصول على فاتورة الشراء بها لحفظ الحقوق في الأوزان، والتأكد من سلامة وزن الذهب، وعدم التلاعب.

- ضرورة التأكد من باركود الشركة والدمغة على القطعة، ويفضل عدم الشراء من مصادر غير موثوقة.

- لا توجد مصنعية تضاف عند بيع الذهب، حيث إنها تضاف عند الشراء فقط.

- الشراء من شركات موثوقة أو تاجر موثوق.

- يفضل شراء السبائك العادية وليست البلدي لصعوبة بيعها.

- في حالة الرغبة في شراء مشغولات يفضل الاختيار بين أشكال الذهب البسيطة دون نقوش كثيرة لتقليل قيمة المصنعية، وأن يكون المشغول من عيار 21 لأنه أقل في قيمة المصنعية عن عيار 18.

- ضرورة الحذر من اختلاف قيمة المصنعية بين تاجر وآخر، واختيار الأقل مصنعية، مع التأكد من أنه شخص موثوق فيه.

- ضرورة تسجيل وزن المشغولات بالفصوص في الفاتورة.