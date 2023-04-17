كيفية أداء صلاة عيد الفطر وآدابها.. دار الإفتاء توضح «فيديو»

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، نستعرض خلال التقرير التالي كيفية أداء صلاة عيد الفطر وآدابها، الصلاة التي ينتظرها الناس كأنّها مكافأة انتهاء شهر الصيام والطاعة.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر وآدابها

وأجابت دار الإفتاء عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر وآدابها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة إنّ صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها.

وأضافت الإفتاء، أنّ الأكمل في صفتها أن يكبر المصلي في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل القراءة؛ لما روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي)".

كيفية أداء صلاة عيد الفطر وآدابها

وتابعت دار الإفتاء حول كيفية أداء صلاة عيد الفطر وآدابها، بأنّ الإمام ابن حزمٍ في «الْمُحَلَّى» (3/ 304، ط. دار الفكر)، قال: التكبير ليلة عيد الفطر فرضٌ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسنٌ، قال تعالى: «وَلِتُكَبّرُواْ ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة اهـ.