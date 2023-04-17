أماكن مساجد صلاة العيد 2023 في البحر الأحمر.. أكبرها يسع 17 ألف مصل

استعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر، لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بتطهير وتعقيم المساجد، ويتساءل المواطنون عن عدد أماكن مساجد صلاة العيد 2023 في البحر الأحمر، وبينها مدن الغردقة وسفاجا وغارب والقصير ومرسى علم وشلاتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أماكن مساجد صلاة العيد 2023 في البحر الأحمر

ويرغب المواطنون في معرفة أماكن مساجد صلاة العيد 2023 في البحر الأحمر، إذ خصصت أوقاف البحر الأحمر، أكثر من مائتي مسجد وساحة لأداء صلاة العيد في مدن المحافظة السبعة وهي رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

وقال محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 222 مسجدًا، 107 مساجد في الغردقة و27 مسجدًا في رأس غارب، و24 مسجدًا في سفاجا و30 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم و15 مسجدًا في حلايب وشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

وأشار «الشيمي» إلى أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة، هو أكبر مساجد البحر الأحمر ويسع حوالي 17 ألف مصل، وذلك بفضل ساحته الكبيرة ويضم مئذتين شاهقتي الارتفاع، و25 قبة، فضلا عن قاعتين إحداهما للمناسبات وأخرى للمحاضرات، ومركز ثقافي إسلامي يشرح تعاليم الدين الإسلامي.