موعد صلاة العيد في البحر الأحمر 2023.. «البحوث الفلكية» توضح

أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي يوم الجمعة المقبل غرة شهر شوال لعام 1444 هجريًا الموافق 21 أبريل 2023، وذلك حسب بيان معهد البحوث الفلكية، ويرغب المواطنون في معرفة موعد صلاة العيد في البحر الأحمر 2023، إذ يتوافد الملايين على المساجد والساحات لأداء صلاة العيد.

موعد صلاة العيد في البحر الأحمر 2023

ويحين موعد صلاة العيد 2023 في محافظة البحر الأحمر، في تمام الساعة 5:40 صباح الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وذلك وفق ما أعلنه معهد البحوث الفلكية في بيان رسمي.

مساجد أداء صلاة عيد الفطر 2023 في البحر الأحمر

و خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر، أكثر من مائتي مسجد وساحة لأداء صلاة العيد الفطر 2023 في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، أكبرها مسجد الميناء الكبير بالغردقة الذي يسع حوالي 17 مصل.

وكشف الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم، أنه تم الاستعداد لصلاة عيد الفطر، بحملة تطهير وتعقيم المساجد بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.