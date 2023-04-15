موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف.. واستعدادات مكثفة لاستقبال العيد

يهتم المسلمون في محافظة بني سويف خلال هذه الأيام بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة، ليصبح السؤال الأكثر بحثا موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف، بالتزامن مع استعدادات مديرية الأوقاف بتخصيص ساحات صلاة العيد وتجهيز الخطباء.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف، والذي سيكون الساعة 5:50 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف واستعدادات «الأوقاف»

وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، بمجرد الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف، حيث أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بدء أعمال تجهيزات ساحات الصلاة والمساجد التي ستخصص لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر، وذلك تزامنا مع الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في بني سويف واستعدادات المحافظة

من جانبه، وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة استعدادات عيد الفطر على مدار 24 ساعة، فضلًا عن إلغاء إجازات للعاملين في المرافق الحيوية، ووضع خطة متكاملة بالتنسيق بين كل المديريات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة وكذلك مستشفيات بني سويف الجامعية.

كما وجَّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.