الفنان طه دسوقي يكشف عن أكثر الحلقات نجاحا في مسلسل الصفارة

قال الفنان طه دسوقي، إنّ أول مشاركة له مع الفنان أحمد أمين في التمثيل كانت في سكتش أمين وشركاه، مشيرا إلى أنّه كان متوتر جدًا، مضيفا: «المفروض أنا نايم وهو واقف فبسأله أقلع النظارة ولا ألبسها وأقلعها لما تندهلي، قالي أنا زي زيك دلوقتي اسأل المخرج، أنا متوتر زيك بالظبط، فكسر الحاجز النفسي وشال التوتر اللي جوايا».

أكثر الحلقات التي لاقت رد فعل واسع من الجمهور

وأكد دسوقي، في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أنّ تواضع الفنان أحمد أمين مريح في التصوير ويخلق كيميا بينه والممثلين من حوله، كاشفًا عن أنّ أكثر الحلقات التي لاقى بسببها رد فعل واسع من الجمهور كانت حلقة المطرب الشعبي نونو ووجيه، عندما كان مع الفنان أحمد أمين يقومون بدور مطربين شعبيين.

الفنان طه دسوقي يكشف كواليس مسلسل الصفارة

وتابع الفنان طه دسوقي أنه يفضل بشكل شخصي كواليس المشاهد التي تم تصويرها داخل متحف الحضارة، ضمن أحداث مسلسل الصفارة، والتي استغرق تصويرها 3 أيام، إذ كانوا يقومون بالمشهد نهفس لكن بطرق مختلفة، وهي المشاهد التي كانت تمثل رجوعهم قبل تغيير شخصياتهم كل حلقة، لافتًا إلى أنّ هذه المشاهد كانت أشبه بالمسرح، فكل يوم يلبسون الملابس نفسها ويقومون بالمشاهد، واقتصر التغيير في المشاهد على الفنان أحمد أمين.