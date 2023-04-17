الفنان طه دسوقي: أحمد أمين «أستاذي» وتعلمت منه الكثير

وصف الفنان طه دسوقي، الفنان أحمد أمين بأنه «أستاذه»، لافتًا إلى أنه يتابع أحمد أمين منذ فترة طويلة، من قبل أن يعملا سويًا ومن قبل أن يراه، مشيرًا إلى أنه محب لطريقته الكوميدية، التي تعتمد على الملاحظة والمنطق، «دي سكته في الكوميديا وأنا بحبها جدًا وكنت متابعة جدًا».

عرض «استاند أب» كوميدي سبب معرفة دسوقي بأمين

وأضاف دسوقي في حوار مع الإعلامية أنجي على ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن أول لقاء بينه وبين الفنان أحمد أمين كان خلال حضوره لحفلة استاند اب كوميدي، بصحبة المخرج المسرحي عصام السيد، لمشاهدة ابنه الفنان الذي يعمل بالفريق أحمد عصام السيد، والمنتج محمد جبيلي منتج برنامج البلاتوه لأحمد أمين.

الانضمام لورشة الكتابة للفنان أحمد أمين تحت قيادته

وتابع الفنان طه دسوقي أنه بعد انتهاء عرض الإستاند أب كوميدي، طلب الفنان أحمد أمين ضم فريق العرض لورشة الكتابة الخاصة به، متابعًا «الفنان أحمد أمين بالنسبة لي الأستاذ، هو كان رئيس ورشة الكتابة التي كنت أعمل بها، فكنت بتعلم منه كتير جدًا، وهو من النوع ايلي ميحسسش ايلي قدامه إنه عارف اكتر منه حتى لو ده الحقيقة، دايمًا يتناقش ومش بيقول لأ أبدًا فكنت بحترم ده فيه جدًا».