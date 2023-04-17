قراصنة يبيعون تطبيقات «جوجل بلاي» على الإنترنت المظلم بـ20 ألف دولار

بعد إجراء تحليل لعروض التطبيقات الخبيثة على «جوجل بلاي Google Play»، المعروضة للبيع على الويب المظلم، اكتشف خبراء كاسبرسكي أن تطبيقات الأجهزة المحمولة الخبيثة وحسابات مطوري المتاجر يُباع الواحد منها بما يصل إلى 20,000 دولار أمريكي.

وباللجوء إلى خدمة Kaspersky Digital Footprint Intelligence، قام الباحثون بجمع نماذج من تسعة منتديات مختلفة للويب المظلم، حيث تتم هناك عمليات شراء وبيع السلع والخدمات المتعلقة بالبرامج الخبيثة.

تباع عبر الويب المظلم على Google Play

ويتناول التقرير كيفية ظهور التهديدات التي تباع عبر الويب المظلم على Google Play، كما يكشف أيضاً عن العروض المتاحة، ونطاق الأسعار وميزات الاتصال والاتفاقيات التي تعقد بين مجرمي الإنترنت.

ومع أن متاجر التطبيقات الرسمية تخضع لرقابة صارمة، قد يفشل القائمون على عملية الإشراف والرقابة أحياناً في اكتشاف التطبيقات الخبيثة قبل تحميلها، ويتم حذف مجموعة كبيرة من التطبيقات الخبيثة من Google Play كل عام، لكن بعد وقوع العديد من الضحايا.

ما هو الويب المظلم

ويجتمع مجرمو الإنترنت في دهاليز الويب المظلم، وهو مصطلح يطلق على عالم رقمي كامل خفي يقوم على قواعد خاصة وأسعار السوق والمؤسسات الشهيرة، ويتم من خلاله شراء وبيع تطبيقات Google Play الخبيثة وخدمات إضافية للترقية، وحتى الإعلان عن إبداعاتهم.

إنشاء حساب على Google Play

وكما هي حال المنتديات الشرعية لبيع المنتجات، يعرض الويب المظلم أيضاً مختلف الاحتياجات للعملاء وبأسعار مختلفة وحتى يتمكن هؤلاء المجرمون من نشر تطبيق خبيثة، فإن كل ما يحتاجون إليه هو إنشاء حساب على Google Play ورمز خبيثة للتنزيل «Google Play Loader».

ويتم شراء حساب المطور بسعر منخفض جداً يبلغ قرابة 200 دولار أمريكي، وقد يصل أحياناً إلى 60 دولاراً، وتتراوح تكلفة أدوات التحميل الخبيثة بين 2,000 إلى 20,000 دولار، ويتوقف ذلك على مدى تعقيد البرمجيات الخبيثة، وحداثة وانتشار رموزها، فضلاً عن عدد وأهمية الوظائف الإضافية الأخرى التي توفرها.