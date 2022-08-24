خبير معلومات: 3 تطبيقات تراسل فوري أكثر أمانا على الإنترنت

يبحث العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري عن التطبيقات الأكثر أمانا على الإنترنت للتواصل مع أصدقائهم وذويهم بشكل آمن.

وقدم المهندس إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات، مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن يعتمد عليها المستخدمون في التواصل بشكل آمن، مشيرا إلى أن الأمان على الإنترنت نسبي، ولا يوجد أمان بنسبة 100%، وأن هناك تطبيقات مجانية تقدم الخدمة مقابل الحصول على بيانات المستخدمين في الدعاية والإعلان عن منتجات مختلفة.

وأشار خالد إلى أن هناك عددا من التطبيقات من الممكن أن تكون ذات أمان، موضحا أن تطبيق Signal، يمكن أن يكون أفضل التطبيقات ذات الأمان المرتفع، إلى جانب إمكانية إنشاء مجموعات والدردشة معهم في وقت واحد ومشاركة الوسائط وجميع الملفات بخصوصية وأمان تام.

تطبيق سيجنال

وأشار خالد لـ«الوطن»، إلى أن تطبيق سيجنال لديه ميزة مهمة وهي عدم القدرة على الوصول إلى الاتصالات الخاصة بك ولا يقوم بتخزين أي من بيانات المستخدم، ويتميز بكون لديه ميزة تشفير متقدمة للحفاظ على المحادثات، ويستخدم ميزة التشفير مفتوحة المصدر، مشيرا إلى أن هذا التطبيق مجانا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آبل للتطبيقات.

تطبيق واير

وأضاف خالد، أن ثاني تطبيق يتميز بكونه ذا أمان هو تطبيق واير، Wire حيث يسمح التطبيق بمشاركة المعلومات بأمان وسهولة بما في ذلك الرسائل، الملفات، المكالمات الجماعية أو المحادثات الخاصة، إلى جانب ميزة الخصوصية العالية، مشيرا إلى أنه يتيح للمستخدمين مشاركة الملفات والروابط بطريقة آمنة، وإجراء المكالمات، حيث يعتبر تطبيقا مفتوح المصدر يعتمد على التشفير والسرية، ويتوفر مجانا لكل من مستخدمي أندرويد وآيفون.

تطبيق Threema

وأكد خالد أن تطبيق Threema، يعتبر ذا أمان عالٍ، ففيه يتم تشفير الرسائل والمكالمات تشفيرها بشكل آمن، حيث لا يجبر التطبيق المستخدم على كشف هويته، حيث يمكن استخدامه بدون رقم الهاتف أو عنوان بريد إلكتروني، ما يقلل من البيانات المطلوبة حيث يجعل المستخدم مجهول الهوية بشكل كامل.