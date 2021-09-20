«خلي بالك».. تطبيقات التراسل الفوري جاسوس في تليفونك

حذر إسلام خالد الباحث في أمن المعلومات، من ثغرات أمنية خطيرة منتشرة في تطبيقات التراسل المختلفة، موضحًا أن تلك الثغرات تهدد خصوصية مستخدمي تلك التطبيقات بشكل كبير، ومن أبرز هذه التطبيقات هو تطبيق «فيس تايم» الخاص بشركة أبل، والذي يهدد خصوصية مستخدميه في العام قبل السابق.

التنصت على مكالمات مستخدمي «فيس تايم»

وقال «خالد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الثغرة سمحت للمخترقين التنصت على مكالمات مستخدمي التطبيق، عبر تفعيل خاصية الميكروفون والكاميرا في المكالمات الجماعية، مؤكدًا أن هذه الثغرة تعتبر هى الأخطر منذ أن أطلقت شركة أبل هذا التطبيق، مما أجبر الشركة على إلغاء خاصية التواصل الجماعي لفترة من الوقت.

ثغرات أمنية خطيرة.. احذروها

وأشار إلى أن هناك ثغرات أمنية أخرى خطيرة في تطبيقات أخرى جرى الكشف عنها في تطبيقات تراسل شهيرة أيضًا، منها تطبيق «سيجنال، جوجل دو، وفيسبوك ماسنجر»، إلى جانب تطبيقات عالمية أخرى مثل JioChat و Viettel Mocha، موضحًا أنه يمكن لتلك الثغرات أن تهدد خصوصية المستخدمين، إذ تسمح للهاكرز إجراء المكالمة من الهاتف نفسه أو يرد عليها، موضحًا أن ثغرة «فيسبوك ماسنجر» كانت تتيح الاستماع إلى المكالمات الصوتية، بينما سمحت ثغرة تطبيق «سيجنل» الوصول إلى المحتوى الصوتي على المنصة ضمن المكالمات.

نصائح لحماية الهاتف من الاختراق

وطالب «خالد» مستخدمي الهواتف المحمولة، عدم الضغط على روابط غير موثقة أو غير معروفة، نظرًا لكونها تحتوي على فيروس يخترق الهاتف، بالإضافة إلى عدم تثبيت تطبيقات مجانية على الهاتف المحمول كونها تكون تطبيقات مصممة خصيصًا لاختراق الهواتف المحمولة، وكون هذه التطبيقات مجانية، يكون الهدف منها هو جمع بيانات المستخدمين، مناشدًا المستخدمين بعمل تحديث بشكل مستمر للهاتف المحمول، للقضاء على أي فيروسات أصابت الهاتف دون علم المستخدمين.