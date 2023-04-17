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ضبط سجائر مهربة جمركيا مع 3 أشخاص في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:24 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن سجائر في مدينة نصر، ونجله، وعامل بتهمة تخزين كمية كبيرة من السجائر مُهربة جمركياً ودون فواتير داخل المخزن المشار إليه بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وعُثر بداخل المخزن على 7840 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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