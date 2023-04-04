خطوات استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج.. حمل التطبيق

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الأيام الأخيرة، عن التعديلات الجديدة لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين في الخارج، ومنها مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، أي تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين في الخارج، وفقا للتعديلات الجديدة الصادرة عن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

خطوات استيراد سيارة معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج

1- تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفتح حساب إلكتروني خاص بك.

2- إدخال البيانات الأساسية للسيارة المراد استيرادها من الخارج، وتتضمن: «نوع السيارة، سنة الصنع، المنشأ».

3- بمجرد إدخال البيانات الأساسية للسيارة المراد استيرادها من الخارج، يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

4- الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

5- رفع المستندات على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، تمهيداً للتسجيل الأولى للسيارة.

6- يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات.

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تفاصيل جديدة بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، عن أنّه يتم رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات الجديدة بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، ويكون الرد بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.