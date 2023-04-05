«المواد الغذائية»: إعفاء الدواجن المجمدة من الجمارك سيخفض الأسعار

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الدواجن البرازيلي المنتشرة في الأسواق والتي طرحتها الدولة للحد من أزمة ارتفاع أسعار الدواجن المحلية ساهمت بشكل كبير في تخطي الأزمة وانخفاض الأسعار، خاصة عقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضريبة الجمركية.

وأضاف «المنوفي» في تصريحات خاصة أن قرار طرح كميات أكبر وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية يساهم بشكل كبير في خفض الأسعار خاصة وأنها تلقي طلب كبير جدا من قبل المواطنين نظرا لجودتها العالية ووزنها الصافي وسعرها المنخفض مقارنة بالدواجن المحلية.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، أن الدواجن الجديدة تخطت كافة الاختبارات الخاصة بالغذاء والسلامة، وهو ما يضمن سلامتها عن نظيرتها التي قد تباع دون مصدر معلوم، فهمي أمنه جدا ومضمونة.

وأشار إلى أن قرارات الدولة الأخيرة ستخلق حالة من الهدوء وانخفاضًا في أسعار الدواجن بالأسواق بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك عدد من التجار يغالون في الأسعار للدواجن المحلية بدون سبب واضح، لذلك ستعمل الكميات الت يتم طرحها ن الدواجن المستوردة على وإحداث حالة من التوازن في السوق.

الدولة استجابت لنداء المواطنين

وأكد أن الدولة استجابت لمناشدات المواطنين وشكواهم من الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن المحلية لذلك اتجهت لمحاولة إيجاد حلول بديلة للمواطنين وعدم استغلال البعض للأزمة، لذلك فأن قرار توفير الدواجن بدون ضرائب جمركية يساهم في زيادة المعروض ويمثل فرصة جيدة لمنع ارتفاع جديد في الأسعار.

ولفت إلى أن الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل تتوفر في العديد من المنافذ التابعة لوزارة التموين والعديد من المنافذ الأخرى التابعة لأهلا رمضان وغيرها لذلك فهي تتوفر لكل مواطن وفق المنطقة التي يسكن فيها وهو ما بدورة بجعل التجار يخفضون من أسعار الدواجن الجية نظرا لوجود بديل، خالصة وأن الأسعار من المقرر أن تنخفض عقب الافراجات التي تقوم بها الدولة عن الاعلاف.