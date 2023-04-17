ضبط مسؤولي مكتب قروض بالقاهرة بتهمة تزوير شهادات العجز للنصب على المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم.

وتبين من الفحص تضرر باحث قانونى مصرفي بالبنك محل البلاغ، 7 أشخاص لتقديمهم شهادات طبية «ثبوت عجز» تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة بصورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات؛ ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك.

واعترف بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم في الحصول على معاش مدى الحياة؛ للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب المُشار إليه.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المكتب المشار إليه والقائمين عليه، وضبط 6 أشخاص جميعهم عاملين بالمكتب ذاته، وبحوزتهم جهاز كمبيوتر بمشتملاته، و2 سكانر، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقروا بتزوير تلك الأوراق باستخدام الأدوات المضبوطة، مقابل حصولهم على نسبة 10% من المستفيدين من القروض، واتخذت الإجراءات القانونية.