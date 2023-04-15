محاكمة رئيس حي عابدين في تهمة الرشوة بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، بعد قليل، جلسة محاكمة رئيس منطقة الإسكان في حي عابدين، موظف في إدارة الطرق بالحي، وسكرتير بحي عابدين، لاتهامهم في قضية رشوة.

طلب مبلغ على سبيل الرشوة

وحسب ما جاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة، وجهت للمتهمين طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفتهم، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

البداية.. بلاغ

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأشخاص «مالك عقار»، مفاده يتهم فيه «مدير حي الإسكان بحي عابدين» بطلب مبلغ مالي منه على سبيل الرشوة للسماح له بالبناء دون أن يحرر له محاضر بالمخالفة، وعدم إبلاغ الحي بتلك المخالفات من أجل إيقافها.

وتعاملت الأجهزة الأمنية مع البلاغ، وطلبت هيئة الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ أن يساير المتهم في طلبه حتي يتمكّنوا من القبض عليه، وتمّ تسجيل المكالمات بين الطرفين وتصويره متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة.

وتمّ تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.