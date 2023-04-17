ضرب نار الحلقة 25.. جابر الكوماندا يخطط للانتقام من زيدان

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل ضرب نار، طلب مهرة الطلاق من زوجها زيدان، الذي يلعب شخصيته الفنان ماجد المصري، لكنه يرفض ويقل لها إنّها غير متزنة، وأنّه لن يطلقها كونه يحبها.

وبدأ جابر الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، تنفيذ خطة انتقاميه من زيدان، بعد أن أبلغ شقيقه يسري بحيازته كمية كبيرة من الدولار، وبالفعل قبضت الشرطة عليه، ثم واجه جابر مهرة في أحد المزادات الخاصة بالعقارات، وتتحدث معه مهرة حول تغيره الشديد، وأنّها باتت لا تعرفه، ثم يعرف زيدان أنّ السبب في سجن شقيقها هو جابر، ويتوعده.

مسلسل ضرب نار الحلقة 25

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

قنوات عرض ضرب نار الحلقة 25

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الأحد، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.