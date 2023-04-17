وزير الرياضة: تعميم مبادرة يوم الخير في جميع مراكز الشباب بالمحافظات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته مع المشاركين بمبادرة «يوم الخير» يالا نعيد في جميع المحافظات، أن المباردة تأتي في إطار تضافر جهود الدولة المصرية نحو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا، وفقا لدور وزارة الشباب والرياضة المجتمعى في المضي قدما نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع شرائح المجتمع المصري.

استمرار تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب

كما وجه وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في تنفيذ يوم الخير بمراكز الشباب على نطاق أوسع طوال العام، بمشاركة الأندية وجميع الفئات المعنية، والاستعداد من الآن لتنفيذ المبادرة بعيد الأضحى المبارك.

وشهدت المبادرة منذ الصباح الباكر إقبالًا جماهيريا كبيرا في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بجميع المحافظات.

تجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها

يذكر أنّ المبادرة يتم تنفيذها من خلال إدارة أندية الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية التابعة للإدارة المركزية لتنمية الشباب في وزارة الشباب والرياضة، وتم التجهيز طوال شهر رمضان المعظم بكل المحافظات، وتضمنت تجميع الملابس وفرزها وإعادة تدويرها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا قبل عيد الفطر المبارك.