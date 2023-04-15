«رياضة الجيزة» تنظم أكبر مسابقة في حفظ القرآن بالصف ضمن «حياة كريمة»

نظمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم بمشاركة 580 متسابقًا، بمركز شباب الصف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

تهدف المسابقة إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع، والتي تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

الاختبارات في حفظ القرآن كاملًا

تضمنت مسابقة حفظ القرآن الكريم، الاختبارات في حفظ القرآن كاملًا - ثلاث أرباع القرآن - نصف القرآن - ربع القرآن الكريم، والتي بدأت فعالياتها والاختبارات من اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم.

مسابقات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وخلال حفل كبير، جرى توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في حفل وليلة رمضانية، وتكريم المتسابقين والمتسابقات من حفظة كتاب الله، بمراكز شباب الصف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وأهالي المتسابقين والمسابقات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه مديري مديريات الشباب وكلاء الوزارة في المحافظات، بالتوسع في الأنشطة الشبابية خلال شهر رمضان المبارك، وخلق العديد من الأنشطة المبتكرة ومن بينها المسابقات الدينية والثقافية والرياضية، ومسابقات اكتشاف المواهب.