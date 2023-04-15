وزير الرياضة يتابع أعمال التطوير بمركز شباب حدائق القبة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مركز شباب حدائق القبة، لمتابعة أعمال التطوير ومتابعة سير وانتظام العمل خلال شهر رمضان.

رافق الدكتور أشرف صبحي، خلال جولته التفقدية بمركز شباب حدائق القبة، النائب سيد نصر عضو مجلس النواب، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، الدكتور أشرف البجيرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

صبحي: المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل

أكد وزير الشباب والرياضة، على المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل ومتابعة انضباط العاملين ومتابعة بعض أعمال الصيانة والإنشاءات والتطويرية بكل مراكز الشباب.

خطة الوزارة للنهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن خطة الوزارة تتركز على النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توفير الاهتمام والرعاية للشباب والنشء، الأمر الذي تعيره الدولة اهتماما بالغا.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بتذليل كل العقبات التي تقف أمام الأعمال الإنشائية لمركز شباب حدائق القبة، كما وجه الوزير بتكثيف كل الأنشطة المختلفة المقدمة لشباب مصر في شتى محافظات الجمهورية.