يحيى وكنوز 2 الحلقة 25.. الدكتور عجيب يسعى لمعرفه الرقم السري

عرض، أمس الأحد، الحلقة الـ 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2، وهو أحد مسلسلات الرسوم المتحركة التي يجرى عرضها على شبكة قنوات DMC، ومع بدء الحلقة حاول الدكتور عجيب الحصول على كلمة السر التي يمتلكها يحيى لمساعدته في الدخول إلى عالم الفراعنة والرجوع بالزمن إلى الوراء.

ومع توالي الأحداث، فقد طلب «دكتور عجيب» من يحيى أن يصطحبه إلى الملك لإخباره بكلمة السر التي تتيح له السفر عبر الزمن، ورفض يحيى تلبية طلبه وقال له إن هذا التمثال هدية له من الملك.

ونجح يحيى في خداع دكتور عجيب بإعطائه كلمة سر غير صحيحة، ما دفع دكتور عجيب لسرقة التمثال الخاص بيحيى الذي أهداه له أحد ملوك الفراعنة لمساومته على إعطائه كلمة السر ورفض يحيى الإفصاح عن كلمة السر لدكتور عجيب.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 22 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال ومحمد ثروت.