يحيى وكنوز 2 الحلقة 25.. خطة لاستعادة تمثال رمسيس الثاني من الدكتور عجيب

عرض مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 25، أمس، وهو مسلسل الرسوم المتحركة والمذاع على شبكة قنوات DMC الفضائية، وخلال مجريات الحلقة 25 من المسلسل طلب يحيى من الدكتور عجيب إعادة تمثال رمسيس الثاني له مقابل تنفيذ أي طلب يطلبه منه.

وحاول الدكتور عجيب الحصول على كلمة السر التي يمتلكها يحيى للوصول إلى زمن مصر القديمة، ورفض يحيى الإفصاح عن كلمة السر، وذهب يحيى والدكتور عجيب في مغامرة جديدة ومعهما الأستاذ عصام، والأستاذ شريف الذي دخل بالصدفة البوابة الزمنية، وانتهت الحلقة 25 دون الكشف عن المغامرة الجديدة.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.