تفاصيل جديدة في جريمة الخصوص.. عرض المتهم بقتل سائق على الطب الشرعي

تباشر نيابة الخصوص الجزئية، تحقيقاتها الموسعة، حول ارتكاب جريمة مروعة، بعدما لقى شخص مصرعه، خلال مشاجرة نشبت بينه وآخر، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

جريمة في الخصوص

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود متوفى، على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين «أحمد ع»، يبلغ من العمر 35 سنة، عاطل، مقيم الخانكة، متوفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، و«محمد خلف»، 28 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم، بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين».

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.