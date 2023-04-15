مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. مصطفى خاطر يقرر قتل طبيبه النفسي

تصاعدت الأحداث خلال مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9، إذ يحاول الدكتور سهام الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن الانتقام من يوسف الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى خاطر، ليدخل بيته ويقوم بربطه في السرير ويُعطى له مهدئا حتى يقوم بعلاجه دون انتظار موافقته.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9

وبعدما قرر الدكتور سهام في مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9، فك قيد يوسف، وجد الأخير يخبره بأنه سيقتله انتقامًا منه، وأخذه إلى منطقة مهجورة، وبرصاصة واحدة في مسدس فارغ بدأ يوسف الضغط على الزناد حتى وصل للرصاصة الأخيرة.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل يُعرض على قناة دي إم سي في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد على DMC دراما في تمام الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

مسلسل كشف مستعجل يعرض على قناة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساء.

كما يعرض على شاشة الحياة أيضا في تمام الساعة 4.30 صباحًا، ويتم عرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرًا.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- جودة القناة: HD.

يمكنك تنزيل تردد قناة دي إم سي على نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر MENU أو قائمة الموجود في ريموت الريسيفر.

اضغط على التركيب الهوائي.

اضغط على خيار إضافة قناة واكتب التردد.

اختار القمر الصناعي.

ابدأ البحث.

بعد انتهاء البحث، اضغط على تثبيت القناة.