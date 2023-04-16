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مسلسل جميلة الحلقة 24.. سوسن تتنازل عن المدرسة مقابل قتل رجب

كتب:

هبة أمين
09:02 ص | الأحد 16 أبريل 2023
سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

سوسن بدر والدة ريهام حجاج في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، تكرار شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، محاولة التخلص من «رجب» الرجل الغريب وزوجها السابق ويقوم بدوره صبحي خليل، بعد نجاته من الموت في المرة الأولى عندما أطلقت عليه الرصاص وتركته في منطقة نائية.

مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، ذهبت والدة جميلة إلى حبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، لتكرار طلبها بالتخلص من الرجل الغريب، رغم رفضه ذلك من قبل، واتهامه لها بأنها تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتل الرجل الغريب وتزج به هو في السجن.

أحداث مسلسل جميلة

وتخبر شهيرة حبيبها طارق نصار أنها لا تستطيع العيش بدونه، وأن قتل الرجل الغريب هو مهرها لإتمام زواجهما، ويؤكد لها أنه لا يستطيع قتل أي شخص مهما كان.

تمنح شهيرة لطارق نصار عنوان الرجل الغريب، وتطلب منه مساعدتها بأي شكل، وتقترح عليه الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ الجريمة، وذلك في مقابل التنازل عن حصتها في المدرسة التي تمتلكها.

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بقلم هبة أمين