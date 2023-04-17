حملات مكبرة للرقابة على الأسعار وضبط المخالفات بأسواق الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمد الصافي، السكرتير العام بمحافظة الشرقية، بتشكيل لجان من قطاعي التموين والطب البيطري للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

مخالفات تموينية في الإبراهيمية

وبناء عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالإشتراك مع اللجان المشكلة من قطاعي التموين والطب البيطري بشن حملة على مستودعات الغاز وثلاجات اللحوم وفروشات الجزارة ومحال الجزارة ومحطات تموين السيارات ومعرض أدوية بيطرية في مدينة الإبراهيمية، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تنوعت بين الذبح خارج السلخانة ومنتجات مجهولة المصدر ومنتجات منتهية الصلاحية.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه تم متابعة سير انتظام العمل لعدد 18 مخبزا بمدينة الإبراهيمية، وتبين وجود مخالفات تنوعت بين خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين ونقص وزن.

ضبط مخالفات وتحرير محاضر

وأضاف السكرتير العام للمحافظة أنه خلال المرور على بعض المنشآت الصناعية والغذائية بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظة والأغذية وتم ضبط 6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين وعدم نظافة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي تم رصدها بالحملة.