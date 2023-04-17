أسعار الرنجة في منافذ التموين.. تخفيضات بمناسبة عيد الفطر

شهدت أسعار الرنجة في منافذ التموين تخفيضات بنسبة 20% في المنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية، عن سعر كيلو الرنجة في الأسواق والمحال الخارجية، تخفيفًا عن المواطنين بمناسبة حلول عيد شم النسيم، وعيد الفطر، والذي يحل أول أيامه يوم الجمعه 21 أبريل.

أسعار الرنجة في منافذ التموين

وجاءت أسعار الرنجة في منافذ التموين، والتي ضختها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بسعر 90 جنيهًا للكيلو جرام، بتخفيض عن سعر كيلو الرنجة في الأسواق والمحلات والذي بلغ 120 جنيهًا حاليًا بمناسبة شم النسيم، إذ يقل السعر عن الأسواق والمحال الخارجية من 20 إلى 30 جنيهًا بعد أن تخطى سعر كيلو الرنجة في الأسواق الخارجية 100 و120 جنيهًا.

حلول عيد الفطر

وبمناسبة حلول عيد الفطر 2023، تكثّف الشركة القابضة للصناعات الغذائية من ضخ السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين عبر منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية تخفيفًا على المواطنين غير حاملي البطاقات التموينية في الحصول على السلع الأساسية لهم من الزيت والسكر والأرز واللحوموغيرها من السلع الاستراتيجية.

فيما حذّر جهاز حماية المستهلك من تناول الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة بسبب الأثار الجانبية التي تنتج عنها من زيادة مستوى الصوديوم بالجسم وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن احتمالية إصابة الجسم بالتسممم البوتيليني، مؤكدًا في نشرة توعوية بثها للمواطنين عبر موقعه الرسمي أن تناول الأسماك الطازجة أفضل من الأسماك المملحة.