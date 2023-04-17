أسعار الكعك والبسكويت في منافذ التموين.. تخفيضات تصل إلى 25%

تشهد أسعار الكعك والبسكويت في منافذ التموين تخفيضات كبيرة عن نظيرتها في المحلات بقيمة 50 جنيها، وذلك بمناسبة عيد الفطر 2023، وفقا لقائمة أسعار الكعك والبسكويت المطروحة حاليا في فروع منافذ التموين والمجمعات.

أسعار الكعك والبسكويت في منافذ التموين

وتباع أسعار الكعك والبسكويت في منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 25% عن الأسواق، بحسب تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجاءت قائمة الأسعار كالتالي:

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيهًا.

تخفيضات عيد الفطر 2023

وضخت أيضا وزارة التموين أسعار معلبات كعك العيد بتخفيضات إلى منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، بمناسبة عيد الفطر بالأسعار التالية:

عبوة كعك مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها.

العبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا.

العبوة 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، و2 كيلو بـ250 جنيهًا و3 كيلو بـ380 جنيهًا.

عبوة مكسرات فاخرة ‏زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

ضخ كميات كبيرة من الكعك

وتستمر الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز، وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بضخ كميات ‏كبيرة من الكحك إلى المنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات المعلنة في فروع المجمعات والتي تبلغ 25%.