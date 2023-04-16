تغيير رقم تليفون بطاقة التموين.. خدمة متاحة لأصحاب البطاقات

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال موقع دعم مصر، خدمة تغيير رقم تليفون بطاقة التموين، مشترطا أن يكون رقم الهاتف مسجلًا باسم طالب الخدمة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة منذ 3 شهور على الأقل.

تغيير رقم تليفون بطاقة التموين

ويوضح موقع دعم مصر، أنه لا بد عند تنفيذ خطوات تغيير رقم تليفون بطاقة التموين، التأكد من أن تكون البطاقة التموينية مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني، ويتم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

الخطوة الثانية: كتابة كافة البيانات المطلوبة هي:

ـ الرقم القومي.

ـ رقم البطاقة التموينية.

ـ رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

الخطوة الثالثة: بعد إضافة البيانات قم بالضغط على كلمة حفظ رقم المحمول، وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف.

شروط تغيير رقم الموبايل في التموين

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية عند تغيير رقم الموبايل في التموين أن يكون الرقم الجديد مسجل باسم صاحب البطاقة وليس باسم أحد المستفيدين، إذ لابد أن يكون مسجلا لدى إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة المدون اسمه على كارت بطاقة التموين.