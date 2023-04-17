أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا

أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023 هو أكثر ما يشغل بال الكثير من المسلمين خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وذلك لأن ليلة القدر هي إحدى الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وفي هذه اللية الكثير من الخير والبركة واستجابة للدعاء، لذا يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الدعاء في هذه الليالي المباركة عسى أن تصيب الدعوة في ليلة القدر.

أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023

وبخصوص موضوع أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023، قالت دار الإفتاء المصرية: أما بالنسبة للدعاء المأثور في ليلة القدر إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

كما أن هناك العديد من الأدعية المختلفة التي يمكن أن يرددها العبد، وهناك بعض الأدعية، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها في الليالي العشر الأخير من شهر رمضان الكريم، ومن هذه الأدعية ما عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).

وبالحديث عن أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023، لابد من الإشارة إلى أن، أبرز الأدعية التي يرددها العباد هي دعاء: «اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا» وهو أبرز أدعية ليلة القدر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فالكثير من المسلمين يحرص على الإكثار من ترديده خلال العشر الأواخر من رمضان.

أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023 عن النبي

وفي سياق الحديث حول أفضل دعاء يقال في ليلة القدر 2023، لا بد من الإشارة إلى عدد من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ترديدها في كل وقت خاصة أوقات الكرب وهي:

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".

- عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".