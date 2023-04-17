إحالة المتهمين بسرقة عدادات المياه من المساكن في حلوان إلى محكمة الجنح

أمرت نيابة حلوان الكلية، بإحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة عدادات المياه، بعد ارتكابهم 9 وقائع سابقة، بأسلوب الفك في منطقة حلوان

بلاغات من مواطنين بسرقة عدادات مياه بحلوان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما توجه أحد الأشخاص إلى ديوان القسم لتحرير محضر باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من مدخل العقار محل سكنه وبالانتقال والفحص، واجراء التحريات ومراجعة خط سير هروب وقدوم مرتكبي الواقعة، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كل من: «عماد.ح.م»، 18 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة زين حلوان، و«أحمد.ع.م»، 17 سنة عاطل، ومقيم بعرب غنيم، و«حميدة س.م»، 36 سنة، ربة منزل ومقيمة بعرب غنيم "لها معلومات جنائية".

وتمّ ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب فك العداد وأرشدوا عن العداد لدى عميلهم سيء النية، ويدعى «سيد.م.ع»، 46 سنة، تاجر خردة، ومقيم بعرب غنيم، وتم ضبطه وبحوزته عداد المياه محل الواقعة، وكذا عدد 8 عدادات أخرى.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن» إنَّ المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».