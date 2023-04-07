«أمن القاهرة» يكشف هوية مسن دهسته سيارة في أثناء عبوره الطريق بالخليفة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف هوية المسن، في أقل من 24 ساعة على واقعة العثور على جثمانه، بعد دهس سيارة له في أثناء عبوره الطريق في الخليفة، إذ عُثر على محضر تغيب يحمل مواصفات المجني عليه نفس باسم محمد كامل، واستدعيت أسرته، وتعرفوا عليه في مشرحة زينهم، وأنهوا إجراءات استلام الجثمان وتصريح الدفن.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي بمصرع مسن دهسته سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنّه مجهول الهوية، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم العثور على متعلقاته الشخصية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط واقعة الحادث تمهيدًا؛ لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة إذا كانت توجد شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

نشر صور المتوفى

كما طلبت النيابة العامة نشر صور المتوفى على أقسام الشرطة المختلفة في محاولة للتعرف عليه، كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المسن ومطابقتها بالبصمات في مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية.